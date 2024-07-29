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كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تستقبل 658 طالبا فى ثالث أيام اختبار القدرات

الإثنين، 29 يوليو 2024 11:53 ص
كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تستقبل 658 طالبا فى ثالث أيام اختبار القدرات اختبارات القدرات
محمد صبحى

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استقبلت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، اليوم 658 طالبًا وطالبة من طلاب الثانوية العامة، وذلك في إطار اليوم الثالث لـ اختبارات القدرات.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، على تشكيل لجان داخل كل كلية لمتابعة سير الاختبارات على مدار اليوم، مشددًا على أهمية توفير سبل الراحة للطلاب، متابعا : "نحرص على تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لإظهار قدراتهم الفنية والإبداعية، فاختبارات القدرات تعد مرحلة مهمة في مسيرتهم الأكاديمية، ونسعى لضمان إجرائها بكل شفافية وكفاءة."

وفي سياق متصل، أعلن المجلس الأعلى للجامعات استمرار موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg فى  استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة المصرية لعام 2024 لإجراء اختبارات القدرات حتى مساء يوم الخميس الموافق 8/8/2024، مع إتاحة الموقع على مدار الـ   24 الساعة.

وتشمل اختبارات القدرات لكلية الفنون التطبيقية اختبارًا مهاريًا مدته 150 دقيقة، يبدأ الساعة 10 صباحًا، ويتضمن سؤالين في الرسم والتصميم الابتكاري. ويشترط للنجاح حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي الدرجات.

وقد وضعت الجامعة مجموعة من الإرشادات للطلاب، منها منع استخدام الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل قاعة الاختبار، والحضور قبل الموعد بساعة على الأقل، مع التأكيد على عدم تصوير الاختبار أو نشره بأي وسيلة.

هذا وقد اوضحت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية انه يتطلب على الطالب إحضار بعض الادوات أثناء تأدية الاختبار وهى أقلام الرصاص وممحاة، مسطرة ٥٠ سم، أقلام الفلوماستر والوان خشبية، أدوات هندسية (مسطرة، مثلث، برجل).

كما يتطلب على الطالب إحضار إثبات الشخصية الخاص بالطالب وصورة من رقم الجلوس، بالإضافة إلي عدد (۱) صورة شخصية واستمارة تسجيل التنسيق.

 

 







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