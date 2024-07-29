صحة سوهاج: ضبط 7.5 طن لحوم وأغذية مجهولة المصدر خلال حملات مكبرة

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، عن ضبط ما يقرب من 7.5 طن من اللحوم والأغذية مجهولة المصدر و3000 لتر من العصائر المختلفة والمشروبات خلال الأسبوع الماضي، تم المرور على 159 منشأة وتحرير 143 محضرا والتوصية بغلق 28 منشأة غذائية، صرح بذلك الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن تلك الحملات تأتى في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، وإشراف الدكتورة غادة احمد مدير عام الطب الوقائي بسوهاج، وتزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وبداية فصل الصيف واستمرارا لجهود إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج للحرص على وصول غذاء أمن وسليم للمواطن كثفت إدارة مراقبة الأغذية حملاتها على الأسواق والمحلات والمطاعم وأماكن تصنيع الثلج واماكن بيع المياه المعدنية واماكن تصنيع وبيع العصائر والمثلجات والباعة الجائلين بجميع مراكز المحافظة وذلك من خلال حملات مكثقة لمكاتب مراقبة الأغذية بالمحافظة برئاسة الدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية.

وأسفرت تلك الحملات والتي استهدفت 159 منشأة غذائية، و تم ضبط ما يقرب ما يقرب من 7.5 طن من الأغذية المختلفة واللحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك وما يقرب من 3000 لتر من العصائر المختلفة والمشروبات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات .

وتم سحب العينات اللازمة لعملية الضبط وإرسالها للمعمل لبيان مدى مطابقتها للمواصفات من عدمه، وتحرير المحاضر اللازمة وإرسالها للنيابة العامة لتأييد عملية الضبط، وتم إعدام ما يقرب من 6.5 طن من اللحوم والأغذية المختلفة ومصنعات اللحوم الأطعمة الجاهزة مجهولة المصدر ومتغيرة في الخواص الطبيعية.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم تحرير 143 محضر جنحة منها 77 محضر جنحة لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في تداول الغذاء، و57 محضرا لعدم استيفاء أماكن تداول الغذاء للاشتراطات الصحية واشتراطات النظافه العامة، و9 من المحاضر المختلفة، وتحرير 17 محضر باعة جائلين ومحاضر بيع مشروبات ومحظورات يحظر بيعها على الباعة الجائلين، وتم التوصية بإغلاق 28 منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص مما يمثل خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين وضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين.