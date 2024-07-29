اليوم السابع
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شهيد وجرحى فى قصف مدفعى إسرائيلى استهدف شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

الإثنين، 29 يوليو 2024 11:49 ص
شهيد وجرحى فى قصف مدفعى إسرائيلى استهدف شرق خان يونس جنوب قطاع غزة خان يونس فى قطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط شهيد وعدد من الجرحى في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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