سيناتور أمريكى: دعم الديمقراطيين لنتنياهو لإلقاء خطاب أمام الكونجرس كان "خطأ"

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وصف السيناتور الأمريكى كريس فان هولن دعم الديمقراطيين لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لإلقاء خطاب أمام الكونجرس بـ "الخطأ".



وقال فى تصريحات تلفزيونية عندما سُئل عما إذا كان دعم الديمقراطيين للزيارة كان خطأ: "أعتقد ذلك، وقد عبرت عن هذا الرأي" وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.



وأضاف فان هولين "أعتقد أن نتنياهو حقق هدفه المتمثل فى استخدام الكونجرس كدعامة لتعزيز دعمه فى إسرائيل، خاصة بين المتطرفين اليمينيين، إذا رأيت الأشخاص الذين أبدوا إعجابهم بخطابه، فقد كانوا بن جفير وسموتريتش، هؤلاء متطرفون يمينيون للغاية"، فى إشارة إلى وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتامار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.



ويعد فان هولن أحد أكثر المنتقدين صراحة لإسرائيل ودعم الولايات المتحدة لها، وكان واحدًا من العديد من المشرعين الديمقراطيين الذين اختاروا عدم حضور خطاب نتنياهو، وقال فى تصريحات أدلى بها على أرضية مجلس النواب فى وقت سابق من هذا الشهر إن دعوة الزعيم الإسرائيلى إلى الكابيتول "ترسل رسالة رهيبة".



وألقى نتنياهو كلمة أمام الكونجرس فى جلسة مشتركة الأسبوع الماضى - وقد قوبل الخطاب بمعارضة من بعض المشرعين والناشطين الديمقراطيين فى العاصمة واشنطن الذين احتجوا خارج مبنى الكابيتول ضد زيارة نتنياهو.