سوريا تطالب بالكشف عن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها

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أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد ضرورة قيام الأمم المتحدة بالكشف عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتكررة على سوريا وأن تقوم بالتدخل لوقف ممارساته بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل.



وأشار المقداد - خلال لقائه اليوم الاثنين مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، والوفد المرافق له - إلى استمرار سوريا بالتعاون وتقديم التسهيلات اللازمة لقوة الأمم المتحدة "الأندوف" لفض الاشتباك في الجولان السوري المحتل لتنفيذ الولاية المنوطة بها، مشددا على حق سوريا الثابت والشرعي باستعادة الجولان المحتل، ومندداً بالجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال أمس الأول في مجدل شمس المحتلة.



من جانبه رحب لاكروا بالتعاون والتسهيلات المقدمة من الحكومة السورية، مشيراً إلى دور عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في صون وتعزيز السلم والأمن الدوليين، وإلى أهمية جهود وقف التصعيد في المنطقة، موضحاً أنه سيطلع والوفد المرافق بشكل مباشر على عمل ومواقع قوات "الأندوف".