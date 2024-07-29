سعر جرام الذهب الآن في مصر يرتفع إلي 3285 جنيها

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم بحوالي 10 جنيهات بعد عودة الصعود لسعر الذهب في البورصة العالمية، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 3285 جنيها.

أسعار الذهب الآن:

عيار 24 يسجل 3754 جنيها.



عيار 21 يسجل 3285 جنيها.



عيار 18 يسجل 2816 جنيها.



الجنيه الذهب 26280 جنيها.



يستمر سعر الذهب في مصر في التداول بشكل عرضي في ظل ترقب الأسواق لحركة سعر الذهب العالمي هذا الأسبوع الذي يشهد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي وتقرير الوظائف الأمريكي، حيث يغيب تأثير عوامل التسعير الأخرى على سعر الذهب المحلي.

ويبقى الاستقرار الحالي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية سبب في التحركات المحدودة في أسعار الذهب المحلي واختفاء عمليات المضاربة السعرية.

الجدير بالذكر أن ضعف الطلب المحلي على الذهب يساهم أيضاً في التحركات الضعيفة لأسعار الذهب، خاصة بعد أن لجأ التجار إلى عمليات التصدير لتعويض ضعف الطلب المحلي على الذهب، وبالتالي يكون استقرار السعر وتحركات المحدودة يساعد التجار في عملية التصدير.

البنك المركزي المصري أبقى على سعر الفائدة ثابتة عند أعلى مستوياتها التاريخية خلال اجتماعه الأخير، الأمر الذي يعكس توقع المزيد من الضغوط التضخمية التي تحتاج للفائدة أن تظل مرتفعة لكبح جماح نسب التضخم المرتفعة.

أيضاً من المتوقع أن تشهد الأسواق موجة جديدة من التضخم خلال الفترة القادمة بعد أن أعلنت الحكومة عن نيتها رفع أسعار عدد من الخدمات والسلع بدأتها برفع أسعار الوقود خلال الأسبوع الماضي مما قد يدفع معدلات التضخم في الارتفاع.

الذهب يعتبر تحوط ضد التضخم، وبالتالي تترقب الأسواق هل سيتزايد الطلب على الذهب المحلي من جديد كملاذ آمن أو تحوط ضد التضخم، وبالتالي ترتفع أسعار الذهب خاصة في ظل تناقص المعروض في ظل استمرار عمليات التصدير.



