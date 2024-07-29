اليوم السابع
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سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الاثنين 29 - 7 - 2024 مقابل الجنيه المصرى

الإثنين، 29 يوليو 2024 10:09 ص
سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الاثنين 29 - 7 - 2024 مقابل الجنيه المصرى الجنيه الاسترليني- أرشيفية
كتبت أسماء أمين

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ينشر اليوم السابع اليوم الاثنين 29 - 7 - 2024، سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك المركزي سعر 62.13 جنيه للشراء، و62.33 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر 62.09 للشراء، 62.35 جنيه للبيع

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني  فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

62.13 جنيه  للشراء.

62.33 جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى البنك الأهلى المصرى

62.09  جنيه للشراء.

62.35 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى بنك مصر

62.04  جنيه للشراء.

62.30  جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى بنك الإسكندرية

62.06 جنيه  للشراء.

62.36  جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى البنك التجارى الدولى "cib"

62.09  للشراء.

62.36 جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

62.11 للشراء.

62.36  جنيه  للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي 

62.14 جنيه  للشراء
62.40  جنيه للبيع

 







سعر بيع الجنيه الاسترليني اليوم

سعر الجنيه الاسترليني

الجنيه الاسترلينى




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