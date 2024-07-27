اليوم السابع
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سعر الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 27-7 -2024

السبت، 27 يوليو 2024 03:14 م
سعر الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 27-7 -2024 الجنيه الاسترليني
كتب - إسلام سعيد

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ينشر اليوم السابع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر اليوم السبت 27- 7 - 2024، مسجلا فى البنك المركزى سعر 62.31 جنيه للشراء، و62.50 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر 62.18 للشراء، 62.60   جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الإسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، وسجل سعر الجنيه الاسترليني  فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى
62.31  جنيه  للشراء.

62.50  جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى البنك الأهلى المصرى

62.18 جنيه للشراء.

62.60 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى بنك مصر
62.18 جنيه للشراء.

62.57 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى بنك الإسكندرية
62.15 جنيه  للشراء.

62.57 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى البنك التجارى الدولى "cib"

62.18 للشراء.

62.51 جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري
62.18 للشراء.

62.57  جنيه  للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

62.28 جنيه  للشراء
62.54 جنيه للبيع







الجنيه الاسترليني

سعر الجنيه الاسترليني

اسعار الجنيه الاسترليني

أسعار الجنيه الاسترليني




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