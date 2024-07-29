رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يناقش استعدادات العام الدراسى الجديد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد الشيخ عبد الله صالح أحمد رضوان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الإثنين، اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية المختلفة، ومديري المراحل التعليمية حول الأقصر، لبحث كافة التجهيزات والاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2024/2025.

حضر فعاليات اللقاء في مبنى منطقة الأقصر الأزهرية، كل من أحمد عبادي أحمد الوكيل الثقافي للمنطقة، ومديري عموم المنطقة، ومديري المراحل، وموجه عام التربية الاجتماعية، ومديري الإدارات التعليمية بالمنطقة، حيث تم خلاله بحث ومناقشة آليات الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وضوابط التحويلات من التربية والتعليم إلى الأزهر الشريف والعكس.

وقد أشار الشيخ عبد الله صالح أحمد رضوان، خلال الاجتماع، إلى ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة بالمعاهد (كهرباء، صيانة مباني....)، واستيعاب الأعداد المتقدمة لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ضوابط حركات الندب للمعلمين ومراعاة المسافات بين المعاهد، متابعة تسليم الكتب الدراسية.

ووجه أحمد عبادي أحمد الوكيل الثقافي للمنطقة، خلال فعاليات اللقاء، بضرورة تطبيق خطة تحسين الطلاب الضعاف واستخدام استراتيجيات تحسين المستوى، وتنفيذ الاختبار القبلي والبعدي والمتابعة المستمرة من كافة الموجهين، فيما أكد الدكتور يحيى عبد السلام محمد موجه عام التربية الإجتماعية بالمنطقة، على ضرورة تكثيف المتابعة الفنية لمشروع تحسين مستوى التلاميذ الضعاف وتحرير تقارير المتابعة لبيان النتائج الواقعية للمشروع متضمنةً مقترحات التطوير وعلاج نقاط الضعف .

وخلال فعاليات اللقاء فى منطقة الأقصر الأزهرية، تمت مناقشة العديد من المشكلات مثل استيعاب الكثافة الطلابية العالية، واحتياجات المعاهد وإدارة جودة التعليم والاعتماد، وتوجيه الشكر للجميع لما يبذلونه من جهود في خدمة الأزهر الشريف.



رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يناقش إستعدادات العام الدراسى الجديد



لقاء رئيس منطقة الأقصر الأزهرية لبحث استعدادات العام الجديد