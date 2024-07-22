محافظ الأقصر يلتقى وفد المنطقة الأزهرية ويؤكد على دورهم فى نشر وسطية الإسلام

الأقصر - أحمد مرعى

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وفدا من منطقة الأقصر الأزهرية بالأقصر، يضم كل من، الشيخ عبدالله صالح أحمد رضوان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، والشيخ أحمد عبادى الوكيل الثقافي، والشيخ أحمد النحاس الحجاجى مدير العلاقات العامة بالمنطقة، والشيخ محمد ربيع عضو لجنة الفتوى، والشيخ أمين عبدالستار مدير الدعوة بالأقصر، والشيخ فهد محمد مدير مكتب وكيل الوزارة بالأزهر بالأقصر.

وقدم الوفد التهنئة لمحافظ الأقصر بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنين له التوفيق والسداد فى أداء مهام مسئوليته الجديدة كمحافظ للأقصر، مؤكدين على الدعم الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنمية صعيد مصر وكل ربوع الجمهورية.

ومن جانبه، رحب محافظ الأقصر، بأعضاء الوفد، مشيدا بالدور البارز والريادى الذى يقوم به الأزهر الشريف كمنارة لنشر وسطية الإسلام وجهوده فى مواجهة الأفكار المتطرفة، وثقة الشعوب الإسلامية فى الأزهر الشريف، ودوره التاريخى فى نشر رسالة الإسلام وتعاليمه السمحة.

كما استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وفدا من مستشفى علاج الأورام بالمجان بالأقصر، بقيادة الدكتور هانى حسين مدير عام المستشفى، واستعرض ما تقدمه المستشفى من خدمات.

ومن جانبه، أشاد محافظ الأقصر، بدور المستشفى لعلاج السرطان بالصعيد، مؤكداً أنها تمثل إضافة كبيرة للصروح الطبية بمحافظة الأقصر، وبما تساهم به فى التخفيف عن المرضى وأسرهم من مشقة وعناء السفر لتلقى العلاج.