رئيس جامعة دمياط يفتتح معرض مبدعى النيل الدولى للفن التشكيلى فى دورته الـ10

دمياط معتز الشربيني

افتتح الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس جامعة دمياط معرض النيل الدولى للفنون التشكيلية فى دورته العاشرة، والذى نظمه قصر ثقافة دمياط بنقابة المهندسين بدمياط الجديدة، جاء ذلك بحضور الدكتور حاتم إدريس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتور غادة الصياد عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور طه حسن الغباشى أستاذ النحت والخزف بكلية التربية النوعية، والمهندس الدكتور محمد خلف رئيس جهاز التعمير بدمياط الجديدة، والدكتور حامد الفار مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الآداب، والمهندس عوض محمد عوض نقيب المهندسين بدمياط، و أحمد شولح مدير قصر ثقافة دمياط، والفنانة رشا الأغا منسق المعرض.

ضم المعرض أعمال فنية متميزة فى مجال الرسم والفن التشكيلى بجميع أنواعه، والأشغال الخشبية، والهاند ميد، والأشغال الخشبية والورقية وأشغال الخرز.

هذا وجمع المعرض فنانيين من مختلف الأعمار من الأطفال والشباب فى مجالات وأساليب فنية متنوعة ومتميزة، وشارك به عدد من الفنانين العرب والفنانين متحدى الإعاقة.

تضمن تنوعًا كبيرًا للوحات المعروضة التى تناولت العديد من مدارس الفن التشكيلى، حيث شارك فيه حوالى تسعين عارضًا وعارضة من العديد من المحافظات، وعدد كبير منهم من المواهب الصغيرة.



وخلال كلمة رئيس الجامعة رحب بالضيوف وأكد على أهمية دور الجامعة فى رعاية الموهوبين فى مختلف الفنون وتشجيعهم على الإبداع دومًا، معلنًا سيادته أن الجامعة بصدد تنظيم مسابقات وفعاليات رياضية وفنية وثقافية بالتعاون مع الكليات، لتشجيع طلابها على المشاركة وتبنى المواهب التى تستحق الاهتمام والتطوير، وفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية، ودعمهم فى اكتشاف وتنمية إبداعاتهم ومواهبهم.



وقد أهدى قصر ثقافة دمياط درع تكريم للأستاذ الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة، وكذلك تسليم المشاركين فى المعرض شهادات تقدير ودروع تكريمًا لهم لتميزهم وإبداعاتهم الفنية المتميزة.