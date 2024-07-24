رئيس جامعة دمياط يترأس مائدة مستديرة للمركز الجامعى للتطوير المهنى مع أصحاب الأعمال

دمياط معتز الشربيني

ترأس الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة اليوم 24 يوليو 2024 المائدة المستديرة الأولي التي نظمها المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة دمياط ، تحت عنوان "التحديات التي تواجه خريج جامعة دمياط لإيجاد فرص عمل في القطاعات المختلفة " .

جاءت الجلسة الحوارية مع أصحاب الأعمال للتعرف على الوضع الراهن لتعيين خريجي جامعة دمياط , ووضع رؤية مشتركة مع الشركات لأوجه التعاون المشترك .

هذا وأكد رئيس الجامعة على أهمية المراكز الجامعية للتطوير المهني وربط التعليم العالي بسوق العمل وتطوير مراكز التوظيف لدعم الطلاب والخريجين، موضحاً أن الجلسة الحوارية للإستفادة من الخبرات العملية للشركات في التعرف على مهارات سوق العمل المطلوبة , وتوظيفها في ثقل مهارات خريجي الجامعة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل .

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الشركات يجب أن تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم هذه المراكز وتعزيز دورها في خدمة الطلاب والخريجين، وتحقيق رؤية التنمية المُستدامة 2030 وتقليل نسب البطالة وتكاليف التوظيف , من خلال الاهتمام بالمسار الأكاديمي والمهني والإبداعي للطلاب , وتحسين برامج التأهيل الوظيفي ومنها إنشاء قاعدة بيانات شاملة للخريجين وتوحيد الهيكل الإداري لمراكز التوظيف.

فيما وقد خرجت الجلسة الحوارية بالاتفاق على سبل التعاون بين الشركات المشاركة و جامعة دمياط ممثلة في المركز الجامعي للتطوير المهني ، ومنها عقد ندوات تعريفية بسوق العمل واحتياجاته لطلاب الجامعة بمشاركة ممثلين للشركات , إضافة إلى عقد بروتكولات تدريب وتوظيف لطلاب الجامعة , وتنسيق زيارات بين الشركات المشاركة والمركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة تدعم سبل التعاون بين الجامعة وشركائها في سوق العمل.



