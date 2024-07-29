حياة كريمة.. جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية المسلمية بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظمت إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمستشفى البيطري التعليمي بجامعة الزقازيق، قافلة بيطرية لقرية المسلمية مركز الزقازيق بالشرقية، ضمن فعاليات الخطة السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 2023 / 2024، وآليات جامعة الزقازيق للمشاركة المجتمعية وتنفيذاً للبرامج الرئاسية لتنمية الريف المصرى .

ونفذت القافلة تحت إشراف الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية ومتابعة الدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنظيم د.لماح عبد السميع مدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، حيث شارك فيها مجموعة من الاستشاريين وزملاء المستشفى البيطري التعليمى بقيادة د.يسرى عبد الفتاح عبد المقصود مدير المستشفى البيطري التعليمي والدكتور محمد عبد الله غنيمى والدكتورهانى عطية عبدالله.

وتم الكشف على 199 حالة حيوانات، و2375 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجاناً، فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسي لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" والتخفيف عن المواطـن الشرقاوي والنهوض بمستواه المعيشي وتنمية الثروة الحيوانية.

جدير بالذكر أن تنظيم القوافل البيطرية المجانية يأتي مطابقاً للخطة الاستراتيجية للجامعة والكلية كمتطلب لمعايير الجودة والاعتماد، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القرى الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.