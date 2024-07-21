اليوم السابع
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حياة كريمة.. الكشف على 4 آلاف و121 حيوانا وطائرا بقرية الكرسا في الغربية

الأحد، 21 يوليو 2024 11:04 ص
حياة كريمة.. الكشف على 4 آلاف و121 حيوانا وطائرا بقرية الكرسا في الغربية الكشوفات الطبية
الغربية محمد طارق

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تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، وذلك بتنفيذ أعمال القوافل البيطرية العلاجية بالقرى الأكثر تعدادا وإحتياجا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

جاءت القافلة بمتابعة الدكتور عادل عبد العزيز مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، وتنسيقا مع وحدة حياة كريمة والمكتب الفني للمحافظ بمحافظة الغربية، والتي أقيمت بقرية الكرسا  التابعة لمركز طنطا، وبمشاركة من الأطباء البيطريين المتخصصين بجميع التخصصات، تم خلالها الفحص والكشف على جميع الحيوانات والطيور التى إصطحبها المواطنيين و تقديم العلاج بالمجان.

وأكد الدكتور عادل عبد العزيز، أنه تم الفحص التناسلي  للحيوانات الواردة من مختلف الأنواع وتقديم العلاج المناسب لها مع استخدام أجهزة السونار، إلى جانب تقديم التوعية والإرشاد البيطري للمربيين، وقد تم رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع المواشي بالأدوية اللازمة لمكافحة الطفيليات الداخلية.

وأضاف أنه تم خلال القافلة ترقيم وتسجيل الحيوانات الغير مرقمة، مع سحب عينات الدم وقوفا على مدى إصابة الحيوانات بالبروسيلا من عدمه وتبليع مغناطيس، كما تم عمل فحص لعينات البراز ليتم علاج الطفيليات الداخلية للمواشي، وبلغ إجمالي ما تم علاجه 521 حيوان 3600 طائر .


 







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