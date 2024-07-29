حملة لرفع الإشغالات من الطريق العام بحى غرب سوهاج

سوهاج ـ عمرو خلف

شنت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج برئاسة أحمد الشطوري رئيس الحي، حملة مرافق لرفع الإشغالات والعوائق من الطريق العام، بناءً على توجيهات اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بشأن انضباط الشارع العام ورفع الإشغالات والعوائق من الطريق العام.

وقال الشطوري، إن الحملة استهدفت بشارع المحطة وشارع المستشفي العام ومنطقة العارف، مشيرا إلى أنه أنة تم التنبيه علي المخالفين وأصحاب الأشغالات بعدم المخالفه وإشغال الطريق العام، وجاء ذلك من أجل تيسير وتسهيل الحركة المرورية وفتح الطريق أمام الماره والمواطنين بالمناطق المذكورة، وأن أعمال المتابعة مستمرة من أجل العمل علي عودة انضباط الشارع.