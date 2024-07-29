محافظ البحيرة توجه بدعم الاستثمار الجاد وتذليل العقبات أمام المستثمرين

البحيرة- ناصر جودة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة تعد واحدة من أكبر المحافظات ذات الآفاق الإستثمارية الواعدة لما تمتلكه من إمكانات كبيرة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي الإستراتيجي، والبنية التحتية الجيدة والموارد الطبيعية المتنوعة مما يجعل منها وجهة إستثمارية جاذبة لمختلف الإستثمارات والمستثمرين الجادين .

وأضافت أن المناطق الصناعية تعد محركاً أساسياً لتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة، بما تضمه من قلاع صناعية قادرة على المنافسة محلياً وعالمياً.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قامت بها بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى، وكذا تفقد الطرق المؤدية للمنطقة وشبكة الطرق الداخلية .

وأشارت محافظ البحيرة، إلى التواصل المستمر مع المستثمرين والإستماع لمطالبهم والعمل على تقديم التيسيرات اللازمة، للبدء في مشروعاتهم وتذليل ما يعترضهم من معوقات إن وجدت.



