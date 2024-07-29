تداول 12 ألف طن و700 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 700 شاحنة و96 سيارة.

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 474 شاحنة و38 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 226 شاحنة و58 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة امل فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس.

كما تم تداول 1800 طن بضائع و248 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1472 راكبا بموانيها.