حياة كريمة.. تواصل تسوية شوارع النمسا بالأقصر بعد انتهاء أعمال الصرف الصحى

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

وفى هذا الصدد، يقول ياسر حلمي عباس رئيس مجلس قروي النمسا، إنه تابع تسوية ورفع الأتربة بعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحي فى بعض شوارع القرى من خلال الشركة المنفذة للمشروع، وجاري استمرار أعمال النظافة، ومتابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها، ويجرى متابعة أعمال تشطيبات عنبر تشغيل محطة النمسا الفرعية، وأعمال صب سقف مطبق خط انحدار 710 مم قرية النمسا، برعاية شركة المقاولون العرب وتحت إشراف المهندس محمود عبد العاطي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بجهاز مشروعات محافظة الأقصر.

كما قام رئيس الوحدة المحلية بالنمسا، بمتابعة تركيب كشافات ليد جديدة بطريق السلطان عبدالجليل ومدخل الصحراوى، وصيانة الكشافات القديمة وشد أسلاك الكهرباء، وجاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأكد ياسر حلمى، أنه يتم العمل بتوصيل أسلاك الكهرباء بالأعمدة الجديدة ضمن مبادرة حياة كريمة بالنمسا، كما تم توصيل مرافق المياه بمجمع الخدمات الحكومية بالنمسا، كما أنه يجرى العمل فى إنشاء مركز تنمية الأمومة والطفولة ضمن مبادرة حياة كريمة بالنمسا، حيث يتكون المبنى من طابقين :- (الدور الأرضي يتكون من صالة ألعاب رياضية - تخاطب - مركز علاج طبيعي - حضانة - والدور الأول علوي يتكون من فصل محو أمية - ورشة تدريب - عيادة تنظيم أسرة - مركز مودة)، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر بإشراف المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد عبد الخالق، والشركة المنفذة للمشروع شركة بداية للتشييد والبناء بإشراف المهندس جمال ناصر والمهندس حسام الدين حمادة تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي، وجاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.



أعمال تسوية الشوارع بعد انتهاء أعمال الصرف الصحى



أعمال تشطيبات عنبر تشغيل محطة النمسا الفرعية



أعمال صب سقف مطبق خط إنحدار 710 مم قرية النمسا



تركيب كشافات ليد جديدة بطريق السلطان عبدالجليل ومدخل الصحراوى



تسوية الشوارع بعد إنتهاء أعمال الصرف الصحى بقرية النمسا



عمليات تسوية الشوارع بعد إنتهاء أعمال الصرف الصحى بقرية النمسا