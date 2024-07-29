انخفاض قيمة الشيكل الإسرائيلى بسبب مخاوف اندلاع حرب على الحدود مع لبنان

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سجلت العملة الإسرائيلية إنخفاضا كبيرا اليوم "الاثنين" مقابل الدولار الأمريكي ومقابل اليورو بسبب مخاوف من اندلاع حرب في الشمال بعد الهجوم الصاروخي على مجدل شمس فى هضبة الجولان يوم السبت، مما اسفر عن 12 قتيلا وإصابة العشرات.



وذكرت صحيفة "جلوبز" الاقتصادية الاسرائيلية، أنه خلال التداول بين البنوك بعد الظهر اليوم الاثنين، ارتفع الشيكل بنسبة 1.59% مقابل الدولار ليصل إلى 3.739 شيكل لكل دولار وارتفع بنسبة 1.50% مقابل اليورو ليصل إلى 4.053 شيكل لكل يورو.



وكان بنك إسرائيل قد حدد يوم الجمعة الماضى سعر صرف الشيكل مقابل الدولار بارتفاع قدره 0.739% ليصل إلى 3.680 شيكل لكل دولار، وسعر صرف الشيكل مقابل اليورو بارتفاع قدره 0.721% ليصل إلى 3.993 شيكل لكل يورو.



ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادى فى بنك ليومى كوبى ليفى قوله أن هذا الانخفاض يأتى بعد الهجوم الخطير على مجدل شمس وزيادة الخوف من رد فعل عنيف، وتأخر المفاوضات بشأن صفقة لتبادل الاسرى من غزة ، مشيرا الى انه يعتقد أن هذه التأثيرات ستؤدي إلى استمرار تراجع قيمة الشيكل.



وأضاف ليفي أن الوضع في الشمال "يزيد من المخاوف وعدم اليقين وتقلب الأسواق،موضحا أن هذا التقلب في السيناريو الرئيسي سيؤدي إلى استمرار التقلبات في سعر صرف الدولار-الشيكل بين 3.6 شيكل لكل دولار و3.8 شيكل لكل دولار، كما رأينا على مدار الأشهر الثمانية الماضية."