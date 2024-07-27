هبوط الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار بعد التطورات السياسية والاقتصادية

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هوى الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، حيث فقد أمام الدولار الأمريكي، 0.6% من قيمته بسبب التطورات السياسية والاقتصادية.

وذكرت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية الناطقة باللغة الإنجليزية أن الشيكل يواجه كذلك انخفاضا أمام اليورو في تعاملات ما بين البنوك.



وأفاد خبراء الاقتصاد في إسرائيل بأن الشيكل يواصل حالة التقلب أمام الدولار واليورو، ويتفاعل مع التطورات الدفاعية والسياسية، لكن دون أي اتجاه حقيقي، موضحين أن الدليل على ذلك انخفاض قيمة الشيكل أمام الدولار بنسبة 0.6% على مدار الأسبوع الماضي متأثرا بالأحداث الجارية.



وأشار الخبراء إلى أن حالة التقلب التي يشهدها الشيكل تعد أيضا رد فعل للانخفاض المستمر الذي تشهده أسواق الأسهم الأمريكية، خاصة مؤشر ناسداك، حيث يتجه الشيكل إلى الضعف في مثل تلك الفترات بسبب حاجة الهيئات المؤسسية لتحويل الشيكل إلى دولار بهدف الحماية من تآكل أصولها.



كما رجح الخبراء أن تؤدي التوترات المحيطة بمحادثات صفقة إعادة الرهائن إلى إسرائيل إلى استمرار حالة التقلب التي يشهدها الشيكل على المدى القصير، كذلك سيعتمد توجه حالة الشيكل - بصورة كبيرة على المدى الأبعد - على ما إذا كان التراجع في البورصة الأمريكية سيستمر من عدمه.