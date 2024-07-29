المركزي للإحصاء بالسودان: زيادة معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار الإيجار

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أعلن الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان، عن ارتفاع نسبة التضخم في البلاد، خلال النصف الأول من العام الحالي وبصفة خاصة خلال شهر يونيو الماضي، إلى 16ر158 في المائة، مرجعا ذلك إلى ارتفاع قيمة الايجار للعقارات السكنية.



وقال الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان، في بيان اليوم، إن السودان شهد في السنوات الأخيرة ارتفاعا في المستوى العام للأسعار كان له الأثر الملحوظ في معدل التضخم، إذ بلغ المتوسط العام للتضخم في عام 2021 359.09٪ وبلغ في العام 2022َ 138.81٪ بينما بلغ في عام 2023 66.62٪.



وأوضح الجهاز المركزي للاحصاء، أن العام الجاري شهد أعلى معدل للتضخم، إذ بلغ 158.16٪، وبلغ في المناطق الحضرية 155.89٪ والريفية 159.43٪.



وأرجع الجهاز المركزي للإحصاء هذا الارتفاع لارتفاع الإيجارات السكنية خلال النصف الأول من عام 2024، ووصولها إلى أعلى مستوى في شهر يونيو الماضي.



وقال الجهاز المركزي للاحصاء، إن الولاية الشمالية سجلت أعلى معدلات للتضخم خلال النصف الأول من العام الجاري، تليها ولاية كسلا، ثم ولاية جنوب كردفان، بينما سجلت ولاية الخرطوم أدنى متوسط معدل تضخم بنسبة 66.58%.