الصين تطلق استجابة طارئة لمواجهة الفيضانات فى قويتشو ويوننان

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أطلقت وزارة إدارة الطوارئ الصينية استجابة طارئة من المستوى الرابع لمواجهة الفيضانات بمقاطعتي قويتشو ويوننان جنوب غربي الصين.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن بيان الوزارة قولها اليوم الاثنين، "إنه من 28 حتى 31 يوليو الجاري، ستشهد أغلب مناطق قويتشو ويوننان سقوط أمطار غزيرة، إلى جانب بعض المناطق التي ستتعرض "لعواصف مطيرة للغاية".

وحذرت من أن الأمطار الغزيرة ستزيد من مخاطر الفيضانات في الأنهار الصغيرة والمتوسطة، والسيول الجبلية، والكوارث الجيولوجية وتشبع التربة بالمياه بشكل شديد في المناطق الحضرية.

وفي ضوء ذلك، فعلت الاستجابة الطارئة للسيطرة على الفيضانات في المقاطعتين.