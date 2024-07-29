التغييرات المناخية وتأثيرها على الصحة العامة ندوة بمديرية صحة الفيوم

الفيوم رباب الجالي

نظمت مديرية الصحة بالفيوم ندوة حول التغييرات المناخية وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان، وذلك فى اطار اهتمام وزارة الصحة والسكان بتوعية العاملين بها بالتغيرات المناخية وتاثيرها على صحة الإنسان، وبرعاية الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

حاضرت فى الندوة الدكتورة إيما على مدير معمل الرصد البيئى وتحدثت عن أسباب التغيرات المناخية، وأهم التأثيرات الضارة على الإنسان والحيوان من الأمراض المعدية والمنقولة عن طريق الطعام والشراب والنواقل، وتأثير تغير المناخ على النبات والحيوان ودور القطاع الوقائى فى الترصد والاستجابة ودور معامل الرصد البيئى فى مواجهة التغيرات المناخية.

حضر التدريب 52 متدربا من مديرى إدارات الامراض المعدية ومسئولى الامراض المعدية بالإدارات الصحية ومدير صحة البيئة ومسئولى صحة البيئة بالإدارات ومدير الوبائيات ومسئولى الوبائيات بالإدارات ومدير المتوطنة ومسئول البلهارسيا ومسئول الملاريا ومدير السلامة والصحة المهنية ومسئولى السلامة والصحة المهنية بالإدارات ومدير السن المدرسى ومدير مراقبة الأغذية، وكبير المراقبين ومسئول الترصد المبنى على الحدث ومسئول مكاتب الصحة بالمديرية والإدارات، ومدير العلاقات العامة ومدير التثقيف الصحى ومدير مكافحة العدوى.