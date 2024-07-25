إطلاق قافلة طبية مجانية لمواطنى الفيوم الجديدة اليوم

الفيوم رباب الجالي

تشهد مدينة الفيوم الجديدة اليوم الخميس أعمال القافلة الطبية المجانية التي تنظمها مديرية الصحة بالفيوم تحت إشراف الدكتور سامح العشماوى ،وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

وكانت إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالفيوم، أطلقت أمس الأربعاء قافلة مجانية بقيادة الدكتور أحمد سعد اللباد مدير الإدارة القافله العلاجية المجانيه لوزارة الصحه بمدينة الفيوم الجديده والتي تنتهي أعمالها اليوم 25 يوليو 2024 في تخصصات الجراحه و الباطنه و عيادتين للأطفال والنساء والجلديه والاسنان، وتشمل أعمال القافلة الكشف والفحوصات ويتم صرف العلاج مجاني، بالإضافة إلى ندوات التثقيف الصحي.