"إير فرانس" و"ترانسافيا" تعلقان رحلاتهما الجوية لبيروت اليوم وغدا

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أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" وشركة طيران "ترانسافيا فرانس" تعليق رحلاتهما إلى بيروت اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، وذلك بسبب الوضع الأمني في لبنان.

تأتي هذه القرارات خشية من اندلاع مواجهات بين حزب الله وإسرائيل خاصة بعد يومين من الهجوم الذي استهدف "مجدل شمس" أكبر القرى الدرزية في مرتفعات الجولان السوري المحتل، وأسفر عن خسائر فادحة، ونسبته إسرائيل إلى حزب الله في لبنان.

وكانت مجموعة لوفتهانزا الألمانية قد أعلنت أيضا في وقت سابق اليوم الاثنين تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 5 أغسطس المقبل بسبب التطورات الحالية في الشرق الأوسط، حسبما أفاد المتحدث باسم الشركة.

يشار إلى أن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت قد أعلن إلغاء عدد من الرحلات المسائية القادمة نظرا للظروف الحالية والوضع الأمني في البلاد اثر هجوم استهدف بلدة مجدل شمس في الجولان.