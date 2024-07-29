إحلال وتجديد محطة معالجة صرف صحي المشارقة ببنى سويف

بنى سويف ــ هانى فتحى

تشهد محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التى تشمل قرى مركزى ببا وناصر.

وقالت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لشركة مياه الشرب ببنى سويف، إنه يتم تنفيذ أعمال مشروع إحلال وتجديد محطة معالجة صرف صحي المشارقة بمركز ببا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

وأضافت المهندسة دينا عمر لـ "اليوم السابع"، أنها وجهت بضرورة المتابعة المستمرة والدورية للمشروعات الجاري تنفيذها وتذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل، مشيرة إلى حرص شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، الدائم والمتابعة الميدانية والسعي المستمر لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والتواجد المستمر فى مناطق العمل والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أى مشكلات طارئة في حينه والاهتمام بعمليات التشغيل الامثل للمحطات، وسعي الشركة الدائم و إهتمامها بتطوير خدماتها المختلفة بأفضل معايير والذي يعود بالنفع علي جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.