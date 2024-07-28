وكيل وزارة العمل بالدقهلية يتفقد مركز التدريب المهنى بالمنزلة

الدقهلية شريف الديب

نظمت مديرية العمل فى محافظة الدقهلية، بقيادة المستشار أحمد رجائى وكيل الوزراة، زيارة تفقدية لمركز التدريب المهنى بالمنزلة التابع للمديرية، والذى يعد من أكبر مراكز التدريب بالمحافظة حيث تبلغ مساحته 1000م² ويشمل ثلاثة طوابق ، بواقع 11 قاعة تدريبية مخصصة للتدريب على أنشطة التفصيل والخياطة، ونشاط تصليح الأجهزة الكهربائية، وصيانه الدش والمحمول، والتبريد والتكييف، وصيانة وتشغيل الحاسب الآلي، والنجارة، وميكانيكا السيارات، والمساحة، و توصيلات كهرباء المنازل، وصيانة الماكينات، وقاعة للمحاضرات والتدريب، بالإضافة إلى 3 مخازن كبرى تحتوي على 1300 صنف من قطع الغيار و مهمات التدريب والمواد الخام اللازمة للتدريب، ومدة الدورة التدريبية فى كل ورشة شهرين.

جاء ذلك فى إطار سلسلة من الزيارات تنظمها المديرية لمراكز التدريب المهنى للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ الخطة السنوية للتدريب المهنى للعام المالى 2024/2025 ، ومتابعة رصيد المواد الخام بمخازن مراكز التدريب قبل البدء فى تنفيذ الدورات التدريبية المدرجة بالخطة بناءا على توجيهات محمد جبران وزير العمل.

ومن جانبه أوضح المستشار أحمد رجائى وكيل الوزارة، أن تلك الزيارات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالمحافظات، بالإهتمام بالتطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى المجانية لتأهيل الشباب من الجنسين وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل .

وأكد وكيل الوزارة على تنفيذ خطة لتنشيط مراكز التدريب والتواصل مع أصحاب الأعمال ومديري الشركات لمعرفة احتياجاتهم من التدريب لتأهيل الشباب لدخول تلك الشركات ، وكذلك توسعة الخطة التدريبية لإستيعاب أكبر قدر من المتدربين لتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل الداخلي والخارجي، وعقد بروتوكولات التعاون مع الشركات والمصانع والجهات المعنية بالتدريب المهنى .