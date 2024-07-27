وكيل وزارة العمل بالدقهلية يتفقد مكتب ميت غمر ويقرر نقل مقره الحالى

الدقهلية شريف الديب

قام المستشار أحمد رجائى وكيل الوزارة ومدير مديرية العمل بالدقهلية، يرافقه لجنة من مديرى الإدارات المختلفة بمديرية العمل بزيارة منطقة العمل بمدينة ميت غمر، والمكاتب التابعة لها، ومركز تدريب ميت غمر المهنى التابع للمديرية.

جاء ذلك فى إطار تعليمات محمد جبران وزير العمل بضرورة المتابعة الميدانية لمكاتب العمل والتشغيل التابعة لوزارة العمل، ورصد جميع المعوقات والعمل على حلها وتسهيل تقديم خدمات الوزارة للمواطنين.

فيما تبين خلال الزيارة وجود بعض المعوقات فى خدمة التسجيل الإلكترونى لراغبي العمل، نتيجة ضعف الشبكة فى مقر منطقة العمل مما تسبب فى انتظار بعض المواطنين.

كما استمع وكيل الوزارة المواطنين المتواجدين بمقر المنطقة واستماع إلى شكواهم واعدا بالعمل على حلها.

وعقب الانتهاء من سماع شكاوى المواطنين، تم عقد اجتماع مع العاملين بالمنطقة والاستماع إلى مقترحاتهم لحل جميع مشاكل المنطقة مما يسهل عليهم تقديم خدمات الوزارة للمواطنين.

وقام وكيل الوزراة بتشكيل لجنة من مديرة المنطقة ومدير مركز التدريب ومهندس مركز المعلومات لإختيار مكان مناسب وبديل لنقل مقر مكتب التشغيل لحل مشكلة ضعف الشبكة.

وانتهت اللجنة رغم الإجازة إلى اختيار أحد المكاتب الإدارية بمقر مركز التدريب بالدور الأرضي يتميز بسهولة وصول المواطنين اليه وتعمل به منظومة وزارة العمل بشكل جيد والشبكة قوية.

فيما تقرر استئناف العمل غدا الأحد من المقر الجديد بمركز التدريب المهني مع الإعلان عن ذلك بجميع المنصات والصفحات لتوجيه المواطنين إلى المقر الجديد مع التأكيد على اللجنة المشكلة بالمتابعة المستمرة لحل اى مشاكل تظهر مستقبلا والعمل على حلها.