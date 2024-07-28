وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان مشروعات التطوير بالمحاور المؤدية للمتحف الكبير

كتبت – مرام محمد

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في أول جولة ميدانية لها بالمحافظات عقب توليها المسئولية، زيارة تفقدية لمحافظة الجيزة، حيث تفقدت والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية للطرق والمحاور المرورية المؤدية إلى المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير ومحيطهما.

وشملت جولة وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الجيزة متابعة أعمال التجميل والتطوير الجارية وأعمال المرافق بالمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير والمنطقة الأثرية للأهرامات، حيث تم تفقد عدد من المناطق وذلك أسفل الممشى السياحي، وميدان الرماية، وأسفل الطريق الدائري، وعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، إلى جانب مختلف الطرق المؤدية إلى المتحف الكبير، وتشمل تلك الأعمال تنفيذ زراعات ومُسطحات خضراء، وتطوير ميدان الرماية، ورفع كفاءة الأسوار والعمارات السكنية المجاورة للمتحف.

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ الجيزة بعض التحديات والمعوقات الخاصة بنهو أعمال المرافق والبنية التحتية المطلوبة في تلك المنطقة لسرعة الانتهاء منها ووضع حلول عاجلة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بما يساهم في استكمال أعمال التطوير الجارية للمنطقة المنطقة بالمتحف الكبير والأهرامات.

وأشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الحكومة على الانتهاء من كافة المشروعات الجارية في تلك المناطق لتتكامل مع مشروع المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة الآثرية بالأهرامات لتكون بأفضل صورة لتليق باسم مصر.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أنها ستتواصل مع كافة الوزارت والجهات المعنية بالدولة لتذليل كافة المعوقات التي تم التحدث فيها مع المحافظة خلال جولة اليوم في المنطقة المحيطة بالمتحف المصري لسرعة الانتهاء منها .

ومن جانبه، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية بالمنطقة الأثرية وأهرامات الجيزة باعتبارها من أهم المقاصد السياحية والأثرية والثقافية على مستوى العالم، وذلك من خلال العمل على تغيير الصورة الذهنية لزوار هذا المقصد الهام حيث يتم وبالتعاون مع العديد من الجهات تطوير منطقة الأهرامات من خلال توفير الخدمات الأساسية اللازمة للزوار بدايةً من دخول منطقة الأهرامات وحتى انتهاء الزيارة بما يضمن استمتاع الزائر بكل لحظة في ذلك المقصد العظيم.