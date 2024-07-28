وزارة التضامن تطلق مبادرة أحسن صاحب لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي انطلاق مبادرة "أحسن صاحب" لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع، وذلك بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبمشاركة 1000 متطوع في 24 محافظة على مستوى الجمهورية ،وشهدت المبادرة تحركات جماعية للمتطوعين للتوعية بالمبادرة وأهدافها في مراكز

وقرى 24 محافظة من خلال إقامة الكرنفالات وحملات طرق الأبواب، بجانب توزيع نشرات وأوراق واستيكر مبادرة " أحسن صاحب" في مصر، بغرض شرح الفكرة والدعوة للاشتراك فيها من الأصحاء وذي الإعاقة.

وقام شباب المتطوعين بلصق ما يقرب من 50 ألف ستيكر للحملة كما قاموا بزيارة العديد من الأندية الرياضية وتجمعات الشباب والأهالي للتوعية بالحملة وشرح أشكال الإعاقات وأنواعها بجانب تكوين صداقات مع ذوي الإعاقة والأصحاء على السواء.

وتستهدف المبادرة الوصول لـ 10 ملايين مواطن في 24 محافظة والتوعية بكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة، وذلك بمشاركة 10000 متطوع من متطوعي صناع الحياة.

ومبادرة "أحسن صاحب" أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بهدف التوعية بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل فعال وتحقيق المساواة بينهم وبين الجميع، كما أن هذا الدمج لديه خمسة محاور رئيسية وهي الصداقة الفردية، القيادة والتطوير الذاتي، الوظائف والفرص المهنية، العيش المستقل، والدمج الرقمي.

وتعمل المبادرة على توضيح المفاهيم الخاطئة وتغيير الصورة النمطية السلبية السائدة عن الأشخاص ذوى الإعاقة، وتستند إلى تعزيز الوعي حول قضايا الإعاقة وإبراز القدرات والإنجازات التي يمكن أن يحققها الأشخاص ذوي الإعاقة إذا ما اُتيحت لهم الفرص المناسبة، كما تشجع المجتمعات على تبنى ممارسات شاملة وميسرة تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة في الحياة الاجتماعية، الثقافية والاقتصادية، وتعمل على تعزيز مفهوم المساواة وعدم التمييز في جميع مجالات الحياة.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أطلقت معسكر "أحسن صاحب" التدريبي للمتطوعين بمدينة أبو قير الشبابية بحضور قيادات وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بغرض تدريب المتطوعين على الحملة وأهدافها وأغراضها.



