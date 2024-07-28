محافظ كفرالشيخ وسفير اليابان يشهدان تشغيل ماكينة زراعة الأرز المطورة بقرية أريمون

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطى محافظ كفرالشيخ، والسفير أوكا هيروشي، سفير اليابان في مصر، والدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو (FAO) والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، اليوم الأحد، عرض تشغيل ماكينة زراعة الأرز المطورة التي تم تصنيعها محليًا، لزراعة الأرز علي مصاطب (ايكاردا–مركز بحوث الميكنة الزراعية)، ضمن 5 ماكينات مطورة، وذلك بأحد حقول قرية أريمون بمركز كفرالشيخ، في إطار مشروع «تعزيز إنتاجية وحدة المياه في الزراعة»، بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور علي أبو سبع مدير عام المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، والمهندس مجدي عبدالله، وكيل وزارة الموارد المائية والري، والدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، والوفود المرافقة، وعدد من القيادات التنفيذية.

استمع محافظ كفرالشيخ، والسفير الياباني، إلى شرح حول زراعة الأرز بتقنيات الشتلات والميكنة، مع التعرف على نموذج عملي لتجربة إحدى ماكينات زراعة الأرز التي تم تطويرها بناء على التعاون بين الإيكاردا ومعهد بحوث الهندسة الزراعية التابع لمركز البحوث الزراعية، والتي تسهم بشكل كبير في تطوير زراعة الأرز باستخدام تقنية الزراعة على مصاطب مع تقليل استهلاك المياه، وذلك في إطار تحقيق الأمن الغذائي وزيادة دخل المزارعين والمستفيدين في قرىٍ مختارة بمحافظات مصر عبر تطبيق أنظمة وتقنيات الري الحديثة، ونشر أدوات الإرشاد الرقمية، والحصول على خدمات البذور المحسنة، والتحكم في ملوحة التربة بالإضافة إلى ترسيخ مفاهيم مدارس المزارعين الحقلية ومارسات الزراعة الذكية مناخيًا.

قال محافظ كفرالشيخ، إن ماكينة ايكاردا «المطورة» تدعم مشروع تعزيز إنتاجية وحدة المياه في الزراعة، من خلال توفير آلات تسطير على مصاطب خفيفة الوزن مبتكرة تناسب الحيازات الصغيرة، وتقنيات الري الحديثة مثل أنظمة الري بالتنقيط بالطاقة الشمسية، ونظام التحكم في الملوحة بانشاء شبكة من الترع والمصارف الحقلية أثناء غسيل التربة وأداتنا الارشادية الرقمية GeoAgro-Misr.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن مشروع «تعزيز إنتاجية وحدة المياه في الزراعة» يتم تنفيذه من قبل منظمة الأغذية والزراعة في مصر بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري بدعم من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمساعدة الفنية والشراكة من جامعة توتوري (TU)، اليابان، والمركز القومي للموارد المائية، والمركز الإقليمي للتدريب ودراسات المياه، بالإضافة إلى المنظمات الدولية، مركز البحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا).



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ