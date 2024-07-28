محافظ كفرالشيخ وسفير اليابان يتفقدان مشروع تعزيز إنتاجية وحدة المياه فى الزراعة

كفر الشيخ- محمد سليمان

‏تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، والسفير أوكا هيروشي، سفير اليابان في مصر، والدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو (FAO ) والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، اليوم الأحد، مشروع تعزيز إنتاجية وحدة المياه في الزراعة، مدارس المزارعين الحقلية، الحقل التجريبي والتعليمي، محصول الأرز، صنف سخا 180، بقرية أريمون، بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور علي أبو سبع مدير عام المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، والمهندس مجدي عبدالله، وكيل وزارة الموارد المائية والري، والدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، والوفود المرافقة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتضمنت زيارة محافظ كفرالشيخ، والسفير الياباني، أحد المدارس الحقلية الجاري تنفيذها (زراعة محصول الأرز بنظام الشتل واستخدام الميكنة الزراعية)، وعرض ماكينة الزراعة مصاطب (ايكاردا–مركز بحوث الميكنة الزراعية).

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أهمية هذه الزيارة التي تأتي في إطار مشروع تحسين إنتاجية المياه في الزراعة، والاستغلال الأمثل للموارد المائية كأحد أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحقيق التنمية في مختلف المجالات، من بينها تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتحقيق أعلى انتاجية للفدان، ودعم المزارعين، وتنمية المجتمعات الريفية وتعزيز جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على الجهود المثمرة والعمل الدؤوب التي يقوم به الجانب الياباني ومنظمة الفاو، وشركاء التنمية، بالتعاون مع وزارتي الموارد المائية والري والزراعة، في تحقيق الاستفادة من المياه وتطبيق آليات الري الحديث، مثل الري بالتنقيط بالطاقة الشمسية، فضلًا عن برامج التنمية الزراعية، ومكافحة الآفات، والإرشاد الزراعي من خلال تنفيذ 16 مدرسة حقلية لتوعية وزيادة دخل المزارعين في العديد من المحاصيل الزراعية، و خلق فرص اقتصادية للأسر الريفية، من خلال تطبيق أنظمة وتقنيات الري الحديثة ونشر أدوات الإرشاد الرقمية والحصول على خدمات البذور المحسنة والتحكم في ملوحة التربة بهدف تعزيز إنتاجية وحدة المياه في الزراعة.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن شراكتنا مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو (FAO) والعلاقات التاريخية بين مصر واليابان تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون الدولي الذي نسعى من خلاله إلى تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي الذي يُعد العمود الفقري للتنمية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، نحن ندرك تمامًا أهمية الزراعة، باعتبار محافظة كفرالشيخ محافظة زراعية من الطراز الأول في إنتاج (الأرز- القطن – القمح – بنجر السكر)، على المستوي القومي، ليس فقط كمصدر رئيسي للدخل والغذاء، ولكن أيضًا كركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولذلك، فإن تعزيز الإنتاجية الزراعية وتحسين تقنيات الزراعة وتعظيم الاستفادة من مواردنا المائية، يشكلان أولوية قصوى لنا، ونحن ملتزمون بتقديم كل الدعم الممكن لمزارعينا لضمان تحقيق أفضل معدلات الإنتاج.



محافظ كفر الشيخ مع المزارعين



محافظ كفر الشيخ يتفقد المزارع الحقلية