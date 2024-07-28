محافظ سوهاج يتفقد أعمال الرصف بمركز جرجا بتكلفة 2 مليون جنيه

سوهاج عمرو خلف

تفقد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، مركز ومدينة جرجا، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولقاء عدد من الأهالي والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا.

تضمنت جولة المحافظ تفقد أعمال الرصف الجارية بشارع "بورسعيد" بنطاق الحي القبلي بمدينة جرجا، بطول 1.5 كيلو متر، وبتكلفة 2 مليون جنيه تقريبا، ضمن الخطة الاستثمارية للمركز، موجها بتطبيق كافة المعايير والاشتراطات الفنية، مع مراعاة أعلى مقاييس الجودة في التنفيذ، بالإضافة إلى رفع كفاءة ونظافة الشوارع الفرعية، والانتهاء من أعمال الرصف اليوم.



وتفقد المحافظ خلال جولته أيضا عددا من المحال التجارية، حيث اطمأن على توافر السلع الغذائية، وإتاحتها للمواطنين، والتقى عددا من أهالي مدينة جرجا، واستمع إلى مطالبهم وشكواهم، موجها بتنظيم حملة مكبرة لمراجعة مركبات " التوك توك "، وضبط التعريفة الخاصة بهم، مشيرا إلى التنسيق مع مديرية أمن سوهاج لبدء حملة ترخيص مركبات " التوك توك "، موجها رئيس المدينة برفع مستوى النظافة والتجميل بالمدينة، وضبط حركة الباعة الجائلين.



وطمأن محافظ سوهاج الأهالي فيما يخص مستشفى جرجا العام، مؤكدا أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة، سوف يتم الانتهاء من الأعمال وتشغيل المستشفى رسميا في شهر ديسمبر القادم.