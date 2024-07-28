محافظ جنوب سيناء يتفقد مركز وحدة طب الأسرة بمدينة الطور

جنوب سيناء - فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، مركز طب الأسرة للتأمين الصحى الشامل بطور سيناء، يرافقه المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء أحمد الإسكندرانى السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شعير السكرتير المساعد للمحافظة.

وأكد خالد مبارك محافظ جنوب سيناء أن للمواطن السيناوى الحق فى العلاج دون المساس بكرامته، مؤكدًا ضرورة تقديم العلاج والكشف الطبى بالطريقة المثلى.

جاء ذلك خلال أولى جولات محافظ جنوب سيناء بطور سيناء تفقد خلالها وحدة طب الأسرة بحى المنشية ومجمع الفيروز الطبى الذى يجرى تجهيزه استعدادا للافتتاح خلال الشهر المقبل.

وشدد المحافظ على الدكتور مصطفى مصطفى صلاح مدير وحدة طب الأسرة بطور سيناء بضرورة عمل خطة لعمل هيئة التمريض والأطباء المتخصصين فى كافة التخصصات الطبية بما يضمن تقديم أفضل طرق العلاج والكشف الطبى.

واستمع المحافظ إلى العديد من مشاكل المواطنين واستمع إلى شكوى المواطن نافع بيومى البالغ من العمر 67 عاما وتوقف تلقى علاجه هو وأسرته بسبب عدم تجديد التسجيل وتحديث بياناته بهيئة الرعاية وأمر المحافظ بضرورة حل مشكلته بما يضمن تلقى العلاج.

كما أمر المحافظ بالتنسيق مع مديرية الأمن لإيفاد سيارة تابعة للسجل المدنى تجوب القرى والوديان التابعة لمدن المحافظة لتسجيل لاستخراج بطاقات حديثة للمواطنين حتى يتسنى لهم سرعة تسجيل بياناتهم فى موعد شهر على الأكثر.

وأمر المحافظ بوضع خطة عمل للأطباء وهيئة التمريض خاصة أن وحدة طب الأسرة سجل بها عدد تجاوز 37 ألف مواطن ما يجعل الأطباء يعملون 12 ساعة ما يصيبهم بالإرهاق والمشقة خلال تقديم الخدمات ما ينعكس على المرضى.

وتفقد المحافظ محطة تموين الغاز الطبيعى بطور سيناء وكلف اللواء محمد شعير السكرتير المساعد المحافظة بمراجعة خطة اطفاء الحريق قبل أن تحدث كارثة خاصة أنه انتقد وحدة الاطفاء بالمحطة.

كما تفقد أعمال رفع كفاءة المدرسة الثانوية الصناعية بطور سيناء بتكلفة 4 ملايين جنيه وأعطى مهلة للانتهاء من الأعمال فى موعد غايته أسبوع.

وانتقد مشروع إنشاء مدرسة الزراعة والتى تأخر تسليمها بسبب تباطؤ فى أعمال الإنشاء وكلف مدير الأبنية التعليمية بمراجعة حديد التسليح والخرسانات والعزل.