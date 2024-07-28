محافظ بورسعيد يستعرض أعمال تطوير الشارع الرابط بين محور 30 يونيو وكوبري شادر عزام

بورسعيد - محمد عزام

استعرض اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع "بحري ترعة السلام"، الرابط بين محور 30 يونيو وكوبري شادر عزام، والذي شهد تطوير على أعلى مستوى ضمن خطة الارتقاء بمنظومة الطرق داخل حي الجنوب .

جاء ذلك خلال جولة المحافظ الميدانية، لمتابعة سير العمل في إنشاء وتطوير عدد من الطرق بحي الجنوب.

وأشار المحافظ، إلى أن مخطط تطوير الطرق الرئيسية والفرعية بحي الجنوب ، يستهدف تحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على سلامة وأمان المواطنين في المقام الأول، وذلك تماشيا مع أعمال الخطة الموسعة لتطوير طرق ومحاور مدينة بورسعيد.

وتُعد أعمال تطوير الطريق الرابط بين محور 30 يونيو وكوبري شادر عزام، جاءت بطول 3 كيلو ونصف تهدف لتسهيل الحركة من وإلى قري الجنوب، وشملت أعمال التطوير رصف الطريق بالكامل و رفع كفاءته، فضلا عن مد جسور جديدة لتمهيد الطرق من وإلى قرى الجنوب .