محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير وتجميل مدخل قرية الصدق بطول 150 متر.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، البدء في أعمال تجميل وتطوير مدخل قرية الصدق جنوب بورسعيد بطول 150 متر وعرض 8 متر، وذلك ضمن خطة موسعة لتنمية وتطوير حي الجنوب للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض محافظ بورسعيد، مع الجهات المختصة، المخطط الهندسي التفصيلي لأعمال التطوير والتجميل بمدخل قرية الصدق بجنوب بورسعيد، مشيرا إلى أن ذلك التطوير يأتي في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالينا في حي الجنوب، وتيسير الحركة المرورية للمواطنين والسيارات .

ووجه محافظ بورسعيد، بالإلتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ الأعمال والتنسيق بين جميع الجهات المختصة، مع ضرورة تنفيذ العمل على درجة كبيرة من الكفاءة بما يقدم خدمات متميزة للأهالي بجنوب بورسعيد .



الجولة في الجنوب



المحافظ يطلع على الخطط