محافظ الوادى الجديد يتفقد تشطيبات نادى الهجن والفروسية الدولى بالخارجة

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، استكمال أعمال التشطيبات بنادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، يرافقهما جهاد متولي رئيس المركز و بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

وكلف المحافظ الشباب والرياضة باستلام مضمار السباق؛ للإشراف والمتابعة بعد انتهاء أعمال الإنشاءات، واستكمال تركيب الإنترلوك بالطريق الواصل من النادي للقرية التراثية، وكذلك سرعة الانتهاء من اللاندسكيب بمحيط الخيمة البدوية.

كما تفقد محافظ الوادي الجديد، أعمال التشطيبات الجارية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، ووجّه بتوسعة المدخل المؤدي لمبنى المحافظ وسرعة استكمال تركيب الإنترلوك بالطرق الداخلية، وإنهاء أعمال اللاندسكيب وساحة انتظار السيارات بمحيط مبنى مديرية التربية والتعليم.

كما تابع التشطيبات بالخيمة البدوية المُلحقة، موجهًا بالبدء في أعمال التأثيث والفرش وتركيب الإضاءة الداخلية.