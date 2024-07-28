محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدات مالية عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية

المنوفية - محمد فتحى

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم، مؤكداً حرصه الدائم على التواصل المباشر معهم بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

ووجه محافظ المنوفية بصرف مساعدة مالية ومواد غذائية ولحوم لمواطنة نجلها من ذوى الهمم بناحية الشهداء مراعاة لظروفها الاجتماعية والمعيشية الصعبة ، فيما وجه رئيس الوحدة المحلية لمجلس ومدينة منوف بتشكيل لجنة لفحص شكوى مواطن يلتمس إنهاء إجراءات الإحلال والتجديد للمبنى الخاص به و أمر المحافظ بصرف مواد غذائية ولحوم له نظرا لظروفه الاجتماعية الصعبة .

وخلال اللقاء أجرى المحافظ اتصالا هاتفيا بمدير عام التأمينات الاجتماعية لبحث شكوى عامل زراعي من ناحية قويسنا يتضرر من فقد الملف التأميني الخاص به لإنهاء إجراءات حصوله على مستحقاته التأمينية، كما أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية ومواد غذائية ولحوم له مراعاة لظروفه الاجتماعية.

واستمع محافظ المنوفية إلى طلب مواطن بناحية كفر طبلوها مركز تلا يلتمس تخفيض قيمة سعر المتر الذى أقرته لجنة تقنين أراضي أملاك الدولة، وقد أحال المحافظ طلبه إلى الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة لفحص الشكوى والعرض عليه ، هذا وقد وافق المحافظ على طلب معلمه تلتمس نقلها من مدرسة خيري داوود بكفر العرب إلى مدرسة الشهيد جميل ببابل مراعاة لظروفها الصحية الصعبة.