محافظ المنوفية: إزالات فورية لحالات تعد ببركة السبع ومنوف وقويسنا

المنوفية - محمود شاكر

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على ضرورة المتابعة الميدانية والازالة الفورية لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف بدون ترخيص، ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، إزالة فورية لحالتي تعدي بناحية ميت ام صالح ، أحدهم لمخالفة الترخيص الصادر له بعمل بروز 70سم بطول 14م على شارع 4م والأخرى فك شدة خشبيه 80سم بطول 10م على شارع 4م لمخالفته الترخيص .

كما تم تنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدي بمركز ومدينة بركة السبع ، أحدهم علي أرض زراعية بقيام مواطن بقرية غمرين بالتعدي على مساحة 85 م ، وكذا ازاله فوريه على أملاك الصرف على مساحه 115 عبارة عن جدران من الطوب الاحمر بناحية هيت ( عزبه امام) وتمت الازاله بمعرفه المواطن ، فيما تم تنفيذ إزالة فورية لتعدى على أرض زراعيه بكفر إبنهس عبارة عن تشوينات طوب احمر والشروع في بناء سور على مساحة 1200 متر، كما تم تنفيذ الإزالة بواسطة لودر الحملة الميكانيكية بقويسنا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ المنوفية على تكثيف حملات المرور الميداني بمراكز ومدن وقرى المحافظة للتعامل اللحظي حيال كافة مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية سواء بالتبوير أو الشروع في أعمال البناء المخالف ، مؤكداً على متابعته الشخصية لملف التعديات بنطاق المحافظة أولا بأول ولن أسمح بالتهاون فى محاسبة أى مسئول مقصر في مهام أداء واجبه الوظيفي .