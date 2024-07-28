محافظ الدقهلية يوجه بإزالة الجزء المتبقي بالمنزل المنهار فى المنصورة.. صور

الدقهلية شريف الديب

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه وقع إنهيار جزئي لأحد المنازل القديمة "خالي من السكان" بشارع السكة الجديدة بالمنصورة مكون من 3 طوابق مقام علي مساحة 222 متر مربع.

وأشار محافظ الدقهلية الي أن الانهيار لجزء المنزل المشار إليه لم يسفر عن أية خسائر ولا اصابات بشرية أو مادية ووجه علي الفور لكافة الأجهزة المعنية بالتوجه الي موقع الحادث والتعامل معه، ومعدات وأجهزة الوحدة المحلية لرئاسة حي غرب المنصورة لتأمين الموقع حتي اخلائه ورفع الانقاض تماما بعد أن يتم استكمال ازالة الجزء المتبقي من المنزل.

ووجه محافظ الدقهلية، علي الفور برفع الانقاض واستكمال ازالة المنزل بالكامل نظرا لقدم وتصدع الجزء الباقي منه وكلف فريق مركز الشبكه الوطنيه للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة ( غرفة العمليات المركزية ) بمتابعة الموقف من خلال التنسيق مع كافة الاجهزة المعنية

ويطمئن محافظ الدقهلية المواطنين أن فرق العمل قد باشرت عملها علي الفور وجاري التعامل مع الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة .

و تؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال مركز الشبكه الوطنيه للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة ( غرفة العمليات المركزية ) لتلقي ايه شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية/ 0502316644 -0502314880 -0502327792 " من التليفون الارضي او المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الارضى.



المحافظ أمام المنزل المنهار فى المنصورة



جانب من جولة المحافظ



المنزل المنهار