محافظ الدقهلية: لن نستطيع الحفاظ على نظافة الشوارع بدون التزام المواطنين

الدقهليه شريف الديب

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأحد، جولة مفاجئة بمدينة المنصورة، لمتابعة مستوي النظافة العامة ورفع الاشغالات بشوارع المدينة والتقي بالمواطنين واستمع الي مطالبهم ومشاكلهم، ووجه للجهات المعنية بسرعة دراستها وحلها، وشملت جولته شوارع "الجيش - عبدالسلام عارف - مشعل - الجلاء - جيهان - الطريق الدائري - الطريق الشرقى".

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، وقال المحافظ إن المواطن شريك أساسي في عملية نظافة الشوارع وعليه دور كبير في الحفاظ عليها من خلال عدم إلقائه القمامة علي الأرصفة وبمنتصف الشارع وتعليم أبنائه أهمية نظافة الشوارع والحفاظ عليها .

وأشار اللواء مرزوق الي أن دورنا هو وضع صناديق للقمامة ورفعها أول بأول والمواطن دوره إلقاء القمامة داخل الصندوق والحفاظ علي نظافة الشارع لأن قيمة الشارع لا تقل أهمية عن قيمة المنزل الخاص .



وقال المحافظ ، لن نستطيع الحفاظ على نظافة الشوارع بدون التزام المواطنين بواجباتهم المنوط بهم أدائها وهي الحفاظ على النظافة العامة وعدم تشويه المظهر الجمالي والحضاري للشوراع بالقاء القمامة بشكل عشوائي دون أي ضوابط .



وأمر اللواء مرزوق لمدير شرطة المرافق بتحرير محاضر اشغالات ولرئيس حي غرب بتحرير محاضر بيئة ونظافة لأصحاب المحلات الغير ملتزمين بالقاء القمامة داخل الصناديق ، ووجه لرئيس حي غرب بوضع صناديق إضافية بشارع الجلاء من ناحية شارع جيهان وتكثيف أعمال النظافة بهذا الشارع .



وأكد المحافظ علي أنه لن تعود المنصورة عروسا للنيل بدون حرص أبنائها علي الحفاظ علي مظهرها الجمالي والحضاري ونشر ثقافة إلقاء القمامة في موضعها داخل الصناديق .