محافظ الدقهلية: لا تهاون مع أصحاب المخابز المخالفين ودورات تدريبية للموظفين

الدقهلية ـ شريف الديب

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جولة مفاجئة علي مدينة دكرنس وبني عبيد لتفقد المخابز البلدية ومستوي النظافة ورفع الاشغالات والمراكز التكنولوجية للتأكد من جودة الخبز المقدم ونظافة الشوارع ورفع الإشغالات، وإنهاء استخراج شهادات البيانات للمتقدمين للتصالح بالمركز التكنولوجية، والتقي بعدد كبير من المواطنين واستمع إلي مطالبهم ومشاكلهم، ووجه بحلها فوراً ودراسة المشاكل الأخري التي تحتاج إلي فحص.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، وأكد المحافظ، أنه لا تهاون مع أصحاب المخابز المخالفين للمواصفات وعدم وصول الدعم الي مستحقيه وهناك حملات مكثفة علي المخاب، بالإضافة إلي جولاتي المفاجئة وسيتم غلق المخبز الذي يثبت تلاعبه في موازين رغيف الخبز فوراً.

ووجه اللواء "مرزوق" بشن حملة مكبرة لرفع كل الإشغالات من شوارع دكرنس لتسهيل الحركة المرورية وعلي رأسهم شارع العروبة وعودة الباعة الجائلين إلي الأماكن المخصصة لهم ونقل بائعي الأسماك إلى سوق السمك المخصص لهم.

ووجه "المحافظ" لرئيس مدينة دكرنس بتكثيف أعمال النظافة بشوارع دكرنس وتحسين الصورة البصرية للمواطنين من خلال كنس الأتربة ورفع تراكمات القمامة وتقليم الأشجار ورفع كفاءة مدخل دكرنس من ناحية محطة القطار.

كما وجه اللواء "مرزوق" رئيس مدينة بني عبيد بسرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات لكل المتقدمين للتصالح من أجل الانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت ممكن ومراجعة كافة شهادات البيانات مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة .

كما أمر "المحافظ" بحسن استقبال المواطنين بالمراكز التكنولوجية وتلبية كافة مطالبهم وحل مشاكلهم في كافة القطاعات الخدمية من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية .

ووجه أيضا اللواء مرزوق بعقد دورات تدريبية للعاملين بالإدارات الهندسية وأملاك الدولة بالوحدات المحلية لتلبية مطالب المواطنين علي الوجه الأكمل ليكون لديهم دراية كاملة بالقوانين واللوائح المنظمة.

وأكد المحافظ، أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي من أجل تلبية احتياجات المواطنين وحل مشاكلهم في كافة القطاعات الخدمية وغير مسموح بأن يأتي المواطن الي المركز التكنولوجي ولا يتلقي خدمته علي الوجه الأكمل