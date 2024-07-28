اليوم السابع
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للحصول على عضوية نقابة المهندسين.. تعرف على الأوراق المطلوبة ورسوم القيد

الأحد، 28 يوليو 2024 03:00 ص
للحصول على عضوية نقابة المهندسين.. تعرف على الأوراق المطلوبة ورسوم القيد نقابة المهندسين
كتبت آية دعبس

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حددت النقابة العامة للمهندسين، الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على عضوية النقابة والقيد بجداولها لأول مرة، والتي تتضمن:

1- أصل شهادة التخرج.
2- أصل بطاقة الرقم القومى سارية.
3- صحيفة الحالة الجنائية "موجهة لـ نقابة المهندسين المصرية".
4- صورة شخصية.
5- يلزم حضور المهندس بشخصه.
6- دمغه هندسية بقيمة 10 جنيهات تُلصق على طلب القيد.

• وفى حالة الجامعات والمعاهد الخاصة والأكاديميات، يتم إضافة:
1- أصل شهادة المعادلة.
2- صورة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أما رسوم القيد لخريجي 2024، فهى:
1- خريجو الجامعات الحكومية 1176 جنيه.
2- خريجو الجامعات الحكومية ساعات معتمدة 1526 جنيه.
3- خريجو الجامعات الخاصة 2676 جنيه.
4- خريجو الأكاديميات الخاصة 2676 جنيه.
5- خريجو المعاهد الخاصة 2526 جنيه.
6- خريجو الجامعة الأمريكية 3426 جنيه.
7- خريجو الجامعة الفرنسية 3676 جنيه.
8- الخريجين الحاصين على مؤهل من الخارج 5146 جنيه.
9- خريجو الدول العربية 10425 جنيه.

وأشارت النقابة إلى أنه يضاف 91 جنية عن كل سنة سابقة، تأخر الخريجين فيها عن التسجيل.


 







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