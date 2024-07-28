للحصول على عضوية نقابة المهندسين.. تعرف على الأوراق المطلوبة ورسوم القيد

كتبت آية دعبس

حددت النقابة العامة للمهندسين، الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على عضوية النقابة والقيد بجداولها لأول مرة، والتي تتضمن:

1- أصل شهادة التخرج.

2- أصل بطاقة الرقم القومى سارية.

3- صحيفة الحالة الجنائية "موجهة لـ نقابة المهندسين المصرية".

4- صورة شخصية.

5- يلزم حضور المهندس بشخصه.

6- دمغه هندسية بقيمة 10 جنيهات تُلصق على طلب القيد.

• وفى حالة الجامعات والمعاهد الخاصة والأكاديميات، يتم إضافة:

1- أصل شهادة المعادلة.

2- صورة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أما رسوم القيد لخريجي 2024، فهى:

1- خريجو الجامعات الحكومية 1176 جنيه.

2- خريجو الجامعات الحكومية ساعات معتمدة 1526 جنيه.

3- خريجو الجامعات الخاصة 2676 جنيه.

4- خريجو الأكاديميات الخاصة 2676 جنيه.

5- خريجو المعاهد الخاصة 2526 جنيه.

6- خريجو الجامعة الأمريكية 3426 جنيه.

7- خريجو الجامعة الفرنسية 3676 جنيه.

8- الخريجين الحاصين على مؤهل من الخارج 5146 جنيه.

9- خريجو الدول العربية 10425 جنيه.

وأشارت النقابة إلى أنه يضاف 91 جنية عن كل سنة سابقة، تأخر الخريجين فيها عن التسجيل.



