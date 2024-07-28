كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك تزور المعالم الآثرية بمنطقة مصر القديمة

كتب: محمد الأحمدى

زار اليوم، المطران جان مارى شامى، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، المعالم الآثرية والتاريخية، بمنطقة مصر القديمة.

ورافق المطران خلال الزيارة الأب يوحنا داود، والأب إلياس كلاس، راعيا كنيسة سيدة العناية، بالبوشرية، بلبنان، كما شارك أيضًا مسؤولو، وأعضاء شبيبة المرحلة الإعدادية، بكاتدرائية القيامة، بالظاهر.

وبدأت اليوم بزيارة دير القديس جاورجيوس البطريركي للروم الأرثوذكس، بمصر القديمة، حيث كان في استقبال النائب البطريركي العام، والوفد المرافق له الأرشمندريت الدكتور ذمسكينوس الأزرعي، رئيس الدير، الذي شرح لهم تأريخ تأسيس الدير العريق، والمعالم التاريخية، الخاصة به.

وتلا ذلك، توجه المطران جان ماري شامي، والوفد المرافق له، لزيارة الكنيسة المعلقة، بمنطقة مصر القديمة، بالإضافة إلى زيارة عدد من المعالم الآثرية والتاريخية الأخرى بالمنطقة.