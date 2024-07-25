رئيس حى غرب المنصورة يتفقد موقف سندوب للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة.. صور

الدقهلية - سارة الباز

قام أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حي غرب المنصورة، اليوم الخميس، بجولة تفقدية عقب زيادة أسعار المواد البترولية؛ استهدفت موقف سندوب العمومي التابع لرئاسة حي غرب المنصورة؛ للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة، والتقى بعدد من السائقين، وشدد على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الجديدة، واستمع إلى بعض مطالبهم، ومشاكلهم، ووعدهم بدراستها والعمل على حلها.

رافق "عبد العظيم" خلال جولته إيهاب الحسيني، مدير المواقف بحي غرب المنصورة، ووجه رئيس حي غرب المنصورة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة، مشددا على عدم استغلال المواطنين.

جاء ذلك عقب زيادة تعريفة المواصلات العامة لنقل الركاب بناء على قرار لجنة التسعير التلقائي بزيادة أسعار المشتقات البترولية، وتنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عقب زيادة أسعار المواد البترولية بكافة أنواعها دون الغاز الطبيعي، واسطوانات البوتجاز، بشأن تفقد كافة المواقف العمومية؛ للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة.



تعريفة الركوب لسيارات الأجرة والسرفيس بالدقهلية



جانب من الجولة التفقدية