طلاب جامعة سمنود التكنولوجية بالغربية يبتكرون فى مشاريع تخرجهم.. صور

الغربية - مصطفى عادل

كشف الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية بمحافظة الغربية، عن الأفكار التي نفذها مجموعة من طلاب الجامعة ضمن مشاريع التخرج والتي حظيت على قبول اللجان المشرفة عليها، بعدما اثبتت التجارب التي تم إجراؤها نجاحا لما لها من نتائج تفيد المجتمع.

وأضاف " دويدار" أن من بين تلك المشروعات وهو استخدام طحالب سبيرولينا هي نوع من البكتيريا ذات القيمة الغذائية العالية، في تصنيع النودلز، والتي تعد واحدة من أقدم أشكال الحياة على الأرض وهي غذاء فائق الجودة واحتوائها على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وتحتوي أيضا على نسبة بروتينات عالية الجودة، وألياف غذائية، ومعادن، ومركبات فينولية، مما يجعلها مكونات بديلة واعدة.

وأشار أن الطلاب عملوا على تصنيع المعكرونة المدعمة بطحالب السبيرولينا نظرا للفوائد الصحية لطحالب السبيرولينا، حيث تعد مصدًرا للعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك البروتين والحديد وفيتامين أ وفيتامين بـ 12 ومضادات األكسدة، كما يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة عن طريق زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء، ويمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم وتقليل مستويات السكر في الدم.

وأوضح أن الطلاب خلال مناقشتهم للفكرة أكدوا أن الهدف من هذا المشروع، هو أن تقديم منتج يحبه الاطفال والشباب ويأكلونه دوماً مدعوم بطحالب السبيرولينا ليمنحه قيمة غذائية عالية، وآمن على الصحة العامة.

وتابع أن من بين مشاريع التخرج للطلاب فكرة مشروع المناولة الآلية فى خطوط إنتاج الملابس الجاهزة، باستخدام التكنولوجيا لتحسين الكفاءة والإنتاجية في عملية التصنيع، من خلال تحديد الأنظمة الآلية والتقنيات التي يمكن أن تساهم في تحسين العمليات. تشمل هذه الأنظمة الروبوتات الصناعية، الأذرع الآلية، ونظم التحكم الآلي، و تطوير تصميم متكامل للنظام الآلي يتناسب مع خطوط الإنتاج الحالية ويعزز من كفاءتها. يشمل هذا التصميم تحديد مواقع الأجهزة الآلية وتخطيط تدفق العمل، بالاضافة إلى تدريب العاملين على كيفية التعامل مع الأنظمة الآلية الجديدة، بما في ذلك تشغيلها وصيانتها والتعامل مع أي مشكلات قد تطرأ.

وأشار أن الهدف من المشروع تسريع عمليات الإنتاج وزيادة حجم المنتجات المصنعة في وقت أقل، و تقديم مستوى ثابت من الجودة وتقليل الأخطاء التي قد تحدث نتيجة التدخل البشري، وتقلل من تعرض العاملين للمخاطر الجسدية المرتبطة بالعمل اليدوي الشاق أو المتكرر.



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