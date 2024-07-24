محافظ دمياط يستعرض مع مدير مديرية التموين حملات التفتيش على الأسواق

دمياط معتز الشربيني

عقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم اجتماعًا، مع المهندس محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الدورية مع مديرى المديريات والقطاعات الخدمية لمتابعة منظومة العمل والوقوف على أى معوقات تواجه تلك المنظومة بما يساهم فى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع محافظ دمياط خلال الاجتماع موقف توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، وجهود المديرية للتفتيش على الأسواق و المنشآت الغذائية للتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة و الإعلان عنها أمام المواطنين، وسلامة الأغذية المعروضة، وكذلك متابعة العمل بالمخابز والتزامها بانتاج خبز مطابق للمواصفات والاوزان المقررة، و أيضًا التزام مستودعات الغاز بالأوزان المقررة لاسطوانات الغاز .

هذا وقد وجه " الدكتور أيمن الشهابى " بضرورة استمرار تلك الجهود لاحكام الرقابة على تلك المنظومة ومنع أى محاولات لاحتكار السلع والتصدى لأى مخالفات .

وخلال الاجتماع أيضًا، تابع محافظ دمياط موقف تطوير المكاتب والادارات التموينية، بما يساهم فى رفع كفاءة منظومة العمل و التيسير على المواطنين خلال تلقى الخدمات التموينية.



