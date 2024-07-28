شعبية واسعة واستفادة الشباب من عطلتهم.. فعاليات صيف شبابنا بأسوان.. صور

أسوان- صلاح المسن

تشهد مراكز الشباب بمحافظة أسوان، تفاعلا كبيرا ضمن مبادرة صيف شبابنا، وتشارك في فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" جميع الهيئات الشبابية بمحافظة أسوان، ويشارك في مبادرة صيف شبابتا، مراكز الشباب، والنوادي الشعبية إلى جانب الأندية الكبرى، وأندية الشركات .

وتحظي مبادرة "صيف شبابنا" بشعبية واسعة بين النشئ والشباب، ووفرت لهم فرصة جيدة للاستفادة من عطلتهم بشكل بناء ومفيد وفعال والإفادة من وقتهم بطريقة مفيدة.



ومبادرة صيف شبابنا ساهمت في تنشيط الحياة الثقافية والاجتماعية في محافظة أسوان وتعزيز قيم التعاون والانتماء، وتهدف إلى تقديم باقة من البرامج والأنشطة المتنوعة لخدمة الاف تاشاب والفتيات على مستوى محافظة اسوان، و مبادرة صيف شبابنا بأسوان تتضمن تدريبات تأهيلية لسوق العمل، ومعسكرات تحدى الشباب التى تدعم الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى ملتقيات توظيف وورش تدريبية فى ألفنون والآداب.

وشملت مبادرة (صيف شبابنا) بأسوان فعاليات لتدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمراحله المختلفة ( البراعم – الناشئين - الشباب – الكبار ) على رياضات ( الجودو – التايكوندو – الملاكمة – ألعاب القوى – تنس الطاولة – كرة السلة – رفع الأثقال ) وذلك بالمراكز المخصصة بنوادي ومراكز شباب بمحافظة أسوان و التدريب يتم وفقاً لخطة تدريب الإتحاد المصري وتحت اشراف فنى من خبراء الإتحاد ومتابعة إدارية من الإدارة المختصة بوزارة الشباب والرياضة والمديرية.

وتابع ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، و سعد خليفه وكيل المديريه للرياضه التدريبات القائمه للمشروع القومي للموهبه الرياضيه والبطل الاولمبي باسوان في رياضه تنس الطاوله والمنفذ بنادى المقاولون العرب بكورنيش النيل باسوان حيث تابعا التدريبات المستمره للاعبي المشروع بمرحلتيه ومناقشه سلبيات وايجابيات التدريب خلال الفتره الماضية.

ووجه مدير مديرية الشباب والرياضة اللاعبين لبذل الكثير من الجهد للوصول لمراحل متقدمة من التدريب تؤهل اللاعبين للمنافسه في الانضمام لمنتخب المشروع ومنتخب مصر، وقدم وكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان للرياضه توجيهاته لكل من المدربين والاداريين بالاعداد والتجهيز الجيدين للخطط التدريبيه والاداريه لتحسين العمل بالمشروع والوقوف على اهم نقاط الضعف والقوه للاعبين وتقليل نقاط الضعف وبذل الجهد الكبير لزيادة نقاط القوه للاعبين بالمشروع.

وقدمت مديرية مديرية الشباب والرياضة الشكر والتقدير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على اصراره الدائم أن يمتد تنفيذ المشروع للمحافظات الحدوديه والتي منها محافظة أسوان، وذلك لما يميز هذه المحافظات من توافر العناصر الجيدة والهامه للتميز في شتى انواع الرياضة.

كما شاركت 15 فتاة يمثلن محافظة اسوان من اعضاء المشروع القومي 1000 بنت 1000 حلم في كره القدم للفتيات والذي تشرف عليه مديريه الشباب والرياضه بأسوان في خمس مراكز منتشره في مختلف مدن محافظة أسوان بمراكز الشباب والانديه الرياضيه وقد شارك منتخب يمثل هذه المراكز في نهائيات الجمهوريه المقامه بمحافظه بورسعيد حيث ظهرت الفتيات بالمظهر المشرف لمحافظه اسوان بعد أن بذل المدربين جهد رائع خلال فترات التدريب وسيتم انتقاء افضل اللاعبين من هذه المراكز لتكوين منتخب على مستوى الجمهوريه للمشروع يضم كافه المحافظات .



فعاليات مبادرة صيف شبابنا (1)



فعاليات مبادرة صيف شبابنا (2)



فعاليات مبادرة صيف شبابنا (3)



فعاليات مبادرة صيف شبابنا (4)



فعاليات مبادرة صيف شبابنا (5)



فعاليات مبادرة صيف شبابنا (6)



فعاليات مبادرة صيف شبابنا (7)



فعاليات مبادرة صيف شبابنا (8)



فعاليات مبادرة صيف شبابنا (9)