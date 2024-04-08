إضافة للمشروعات الاستثمارية.. أنشطة ومنشآت جديدة بمراكز شباب أسوان.. صور

أسوان - صلاح المسن

تهتم الدولة المصرية، بالارتقاء بالمنشآت الرياضية والشبابية لتنمية قطاع الشباب والرياضة وتقديم كل الخدمات للوصول لأفضل خدمة للنشء والشباب، وتشهد مراكز الشباب بمحافظة أسوان، أعمال تطوير موسعة وفقا لخطة وزارة الشباب والرياضة لإحلال وتجديد مراكز الشباب، للاستفادة منها وتعظيم الموارد الخاصة بها، لتحقيق الاستفادة المادية بما يعود بالنفع على مراكز الشباب.

وتكثف وزارة الشباب والرياضة أيضا الجهود المبذولة للانتهاء من كل المشروعات الرياضية الجديدة وتنفيذها فى مواعيدها المقررة خاصة بالاماكن النائية والصحراوية.

وهناك خطة تنفذها وزارة الشباب والرياضة ، لتطوير مراكز الشباب على مستوى محافظة أسوان، وإشراك رأس المال الحر لتطوير مراكز الشباب لتعظيم الاستفادة منها مما يساهم فى توفير رأس المال، حيث يعد الاستثمار الرياضى، هو إحدى آليات وزارة الشباب والرياضة، لتنمية موارد مراكز الشباب وذلك من أجل تحقيق أهدافها والمساهمة فى دعم برامجها المختلفة.



وفي مدينة أسوان يشهد مركز شباب الحصايا والحكروب، وسط مدينة أسوان، أعمال رفع كفاءة المركز ضمن مشروعات المرحلة الأولى، حيث يجري بمركز شباب الحصايا والحكروب إنشاء وتجهيز صالة لياقة بدنية "جيم"، وذلك في إضافة جديدة للمشروعات الاستثمارية التي ستوفر دخل مادي كبير للمركز وفي خطوة جديدة تم تجهيز غرفة سونا ومغطس ثلج وجاكوزى للصالة، مما يعد بادرة أولي بمراكز الشباب بأسوان، وجاري الانتهاء وتجهيز وحدة العلاج الطبيعي والتأهيل بجوار الصالة.

يأتي ذلك بجانب أنشطة مركز شباب الحصايا والحكروب ومنها نشاط مشروع المساحات الآمنة التابع لمديرية الشباب والرياضة، وما يتضمنه من عيادة طبية ومشروع ماكينات الخياطة، ومشروع المينى ماركت لذوى القدرات الخاصة .

وتطوير صالة الجيم بمركز شباب الحصايا والحكروب جاء بهدف تقديم خدمات محسنة للأعضاء داخل المركز وحث النشئ على ممارسة الرياضة، كما تعد إنشاء صالة بتلك الإمكانيات الأولى فى تاريخ مراكز الشباب حيث تشمل الصالة (مغطس ثلج استشفاء وجاكوزى وساونا وأجهزة رياضية وعيادة طبية تأهيلية).

كما قامت وزارة الشباب والرياضة بالاستلام النهائى لملاعب 8 مركز شبا، حيث تم الاستلام النهائى لهذه الملاعب بعد تلافى الملاحظات التى ظهرت بها، وهى (٨) ملاعب خماسية تم تطويرها وتحديثها خلال العام المنصرم، حيث قامت وزارة الشباب والرياضة بتطوير وتحديث ملاعب مراكز الشباب والمراكز هي "مركز شباب مدينة أسوان، ومركز شباب الحدود، ومركز شباب الشيخ هارون، ومركز شباب الصداقة الجديدة، ومركز شباب مدينة وقري نصر النوبة، ومركز شباب السباعية غرب، ومركز شباب مدينة إدفو، ومركز شباب البصيلية".

كما تم إشهار مركز شباب (الآمال) بوادي النقرة لينضم إلى مراكز شباب القرى التابعة لإدارة شباب نصر النوبة، حيث كانت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، قد قامت بتسلم 14 مركز شباب من بين 57 مركز شباب جاهزين للتسليم، وتم إنهاؤها بنسبة 100%، فيما جارى العمل فى 100 مركز شباب آخر بمتوسط تنفيذ أكثر من 70%، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



مراكز شباب أسوان (1)



مراكز شباب أسوان (2)