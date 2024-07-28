اليوم السابع
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شعبة الدواجن تكشف التحرك الجديد في سعر الفراخ البيضاء

الأحد، 28 يوليو 2024 09:00 ص
شعبة الدواجن تكشف التحرك الجديد في سعر الفراخ البيضاء بورصة الدواجن
كتب إسلام سعيد

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كشفت شعبة الدواجن أن بورصة الدواجن في مصر ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء من مستويات 70 جنيها تسليم أرض المزرعة إلى مستويات 77 جنيهًا ويصل السعر النهائي للمستهلكين 85 إلي 90 جنيها للكيلو تقريباً بعد استقرار دام لأكثر من ثلاثة أيام

وأعلنت شعبة الدواجن، تطورات سعر البيض في الأسواق ليسجل استقرار عند  142 جنيها للبيض الأبيض و 137 جنيها للبيض البلدي و 149 للبيض الأحمر، بجانب تكاليف النقل ومكاسب التجار

أسعار الفراخ البيضاء قد بدأت تشهد هبوط ملحوظ في المزارع من مستويات 90 إلي 85 جنيها ثم إلي 77 جنيها وكانت هبطت إلى أقل من 65 جنيهاً مطلع هذا الشهر.

 







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